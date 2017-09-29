Свердловский облсуд сократил срок одному из осужденных по делу о пытках в ОВД "Заречный"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд сократил до пяти лет срок отбывания в колонии полицейского Анатолия Куриленко, осужденного по делу о пытках в ОВД "Заречный". Приговоры еще четырем сотрудникам полиции суд оставил без изменений, сообщил в пятницу ТАСС адвокат Александр Бокитько, представляющий интересы осужденного Абая Маманова.

"Сегодня суд вынес решение по апелляциям пяти осужденных и их защитников. Суд постановил снизить до пяти лет срок Анатолию Куриленко, в остальной части суд оставил приговор без изменений", - сказал защитник, добавив, что все осужденные решением суда восстановлены в званиях.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 27 марта признал пятерых полицейских виновными в избиении задержанных в ОВД "Заречный". Оперуполномоченный свердловского главка полиции Анатолий Куриленко был приговорен к шести годам лишения свободы, возглавлявший уголовный розыск в ОВД "Заречный" Андрей Махаев - к четырем годам и шести месяцам, оперуполномоченный райотдела Эдуард Ударцев и начальник ОВД "Заречный" Александр Дубровин - к четырем годам, оперативник Абай Маманов - к трем годам и шести месяцам.

Весной 2017 года все пятеро осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, однако в июле Свердловский областной суд вернул дело в суд первой инстанции в связи с тем, что двое из пяти осужденных по данному делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания.

Дело о пытках в ОВД "Заречный" было возбуждено в сентябре 2015 года. По данным следствия, работники полиции, желая получить от трех задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли к ним физическое и психическое насилие. В частности, они приводили задержанных поочередно в служебный кабинет, где издевались над ними, избивали и душили. Также сотрудники полиции пытались скрыть данное преступление, злоупотребляя должностями полномочиями.