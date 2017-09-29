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"Уральские авиалинии" готовы принять пассажиров "ВИМ-Авиа" на свои рейсы

Новости Урала
29 сентября, 14:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября и в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом рейса авиакомпании

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выразила готовность принимать на свои рейсы пассажиров "ВИМ-Авиа". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

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"Уральские авиалинии" с 29 сентября начали перевозить пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября. Пассажиры "ВИМ-Авиа" с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом "Уральских авиалиний". Для посадки на рейс клиентам "ВИМ-Авиа", имеющих на руках действительный билет, необходимо обращаться в представительства авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропортах следования", - уточнили в пресс- службе.

В частности, "Уральские авиалинии" готовы предоставить свободные места в самолете пассажирам "ВИМ-Авиа", которые летят из Симферополя в Екатеринбург и Москву. "Мы готовы забрать пассажиров, которые летят в Домодедово (Москва) и Кольцово (Екатеринбург)", - уточнили в компании.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

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