"Уральские авиалинии" готовы принять пассажиров "ВИМ-Авиа" на свои рейсы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выразила готовность принимать на свои рейсы пассажиров "ВИМ-Авиа". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

"Уральские авиалинии" с 29 сентября начали перевозить пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября. Пассажиры "ВИМ-Авиа" с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом "Уральских авиалиний". Для посадки на рейс клиентам "ВИМ-Авиа", имеющих на руках действительный билет, необходимо обращаться в представительства авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропортах следования", - уточнили в пресс- службе.

В частности, "Уральские авиалинии" готовы предоставить свободные места в самолете пассажирам "ВИМ-Авиа", которые летят из Симферополя в Екатеринбург и Москву. "Мы готовы забрать пассажиров, которые летят в Домодедово (Москва) и Кольцово (Екатеринбург)", - уточнили в компании.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".