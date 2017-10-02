Восемь пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Восемь пассажиров микроавтобуса пострадали в результате ДТП на 83-м км автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. Об этом сообщили в понедельник в УГИБДД по региону.

"В 07:15 по местному времени (05:15 мск) в Богдановичском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Great Wall, двигаясь со стороны города Екатеринбурга в сторону города Богданович, на 83-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным микроавтобусом Mercedes", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в микроавтобусе находились 20 пассажиров. "В результате ДТП пострадали восемь человек, это пассажиры автобуса", - уточнили в управлении.