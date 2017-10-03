Свинокомплекс на более чем 20 тыс. животных за 1,7 млрд рублей открыли в Тюменской области

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Крупный племенной свинокомплекс открылся в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Всего в него инвестировано 1,7 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.
"Открытие племенного свинокомплекса "Тюменский" на 23 тыс. голов состоялось в Нижнетавдинском районе. В нем участвовали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и председатель совета директоров АО "Сибирская аграрная группа" Андрей Тютюшев. Компания инвестировала в проект 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Строительство свинокомплекса началось в 2016 году, он занимает примерно 15 га. В пресс-службе добавили, что на предприятии планируется создать не менее 180 рабочих мест.
"Завоз первых животных запланирован на начало ноября", - сказали там.
Ранее сообщалось, что в настоящее время в области реализуется порядка 500 проектов общим объемом инвестиций 1,6 трлн рублей. Их реализация позволит создать около 43 тыс. новых рабочих мест. В 2017 году в Тюменской области будет завершен 21 проект.