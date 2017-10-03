МЧС предупредило об ухудшении погоды на Южном Урале в ночь на среду

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Снег и гололед ожидаются в ночь на среду, 4 октября, на Южном Урале. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
"По данным Челябинского гидрометцентра, 4 октября ночью на Южном Урале ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами умеренные, днем местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах - отложение мокрого снега на провода, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица", - сказали в ведомстве.
МЧС перевело часть своих подразделений в Челябинской области в состояние повышенной готовности. В первую очередь это спасатели, в чью зону ответственности входит федеральная трасса М-5 "Урал", отметили в пресс-службе. Им поручено подготовить мобильные пункты обогрева.