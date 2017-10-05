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Пострадавшие в крупном ДТП в Югре дети до конца ноября пройдут реабилитацию

Новости Урала
5 октября, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Ранее семьи пострадавших получили финансовые выплаты из средств бюджета автономного округа, из бюджета Нефтеюганска, из средств благотворительного фонда "Созидание"

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На месте ДТП на 926-м км федеральной автодороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск. 4 декабря 2016

На месте ДТП на 926-м км федеральной автодороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск. 4 декабря 2016

© ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Одиннадцать детей, которые в начале декабря 2016 года пострадали в крупном ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, до конца ноября пройдут медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Об этом в четверг ТАСС сообщили в департаменте общественных связей региона.

Ранее сообщалось, что 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры СДЮСШОР "Сибиряк" в количестве 33 человек выехали на автобусе из Ханты-Мансийска в направлении Нефтеюганска. Автобус столкнулся с тягачом Volvo, который выехал на встречную полосу. В результате аварии погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести.

"На октябрь-ноябрь запланировано проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 11 детей. Семьи получили финансовые выплаты из средств бюджета автономного округа, из бюджета города Нефтеюганска, из средств благотворительного фонда "Созидание". Дополнительные запросы о помощи поступают, решение по каждому запросу принимается индивидуально", - добавили в департаменте.

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