Уральские ученые разработают технологию переработки отходов для "Крымского титана"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета им. первого президента РФ Б. Н. Ельцина (УрФУ) разработают технологию переработки отходов для крупного российского производителя диоксида титана "Крымский титан" в Армянске. За три года в научные исследования будет вложено 30 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"Ученые университета разработают технологию комплексной переработки отходов для предприятия "Крымский титан". Проект под руководством директора физико-технологического института УрФУ Владимира Рычкова вошел в число победителей конкурса федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно- технологического комплекса России на 2014-2020 годы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что реализация проекта позволит уменьшить экологическую нагрузку на предприятие. "Очень важно, что по данному проекту у вуза есть конкретный индустриальный партнер. То есть он реализуется в интересах реальной потребности промышленного предприятия. Индустриальный партнер обеспечит софинансирование научных исследований и будет использовать затем их результаты в своей работе". - отметил проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев.

По словам ученых, особую опасность представляет кислотонакопитель сернокислотного производства. "Комплексная переработка отходов кислотонакопителя с выделением серной кислоты вернет их в производство и, соответственно, уменьшит потери и экологическую нагрузку на предприятие. Также это позволит извлечь редкие металлы и получить из них продукты, на которые всегда стабильно большой спрос и небольшой процент предложений на рынке", - пояснили в пресс-службе.

Предприятие "Крымский титан" - крупный российский производитель диоксида титана, закрывает треть российской потребности в диоксиде титана. Является градообразующим предприятием в Армянске.

Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил ТАСС, что в 2017 году на финансирование научных исследований в университете будет направлено более 2 млрд руб. Эта сумма стала рекордной за все время существования учебного заведения.