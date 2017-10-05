Завод по переработке отходов металлургии в моногороде Бакал построят в 2019 году

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Первый на территории России завод по утилизации пыли дуговых сталеплавильных печей построят в моногороде Бакал Челябинской области. Запуск производства намечен на вторую половину 2019 года, ежегодно на предприятии будут перерабатывать более 30 тыс. тонн отходов металлургического производства, сообщила ТАСС в четверг руководитель пресс-службы областного Минэкономразвития Кристина Барсегян.

"Компания "Урал-рециклинг" представила проект по строительству с нуля в Бакале первого на территории России завода по утилизации пыли дуговых сталеплавильных печей. В настоящее время в рамках заявленного проекта проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ведутся предпроектные работы. Запустить производство компания планирует во второй половине 2019 года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, с появлением завода в Бакале будет создано около 60 рабочих мест. "Бакал - моногород, там остро стоит вопрос появления новых вакансий", - пояснила Барсегян.

Она добавила, что при реализации проекта будет привлечено более 330 млн рублей инвестиций. Пятую часть - 20% суммы - инвестор вложит из собственных средств, остальное будет собрано за счет заемного финансирования. "Инвестор рассчитывает на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) города Бакал. Успешная реализация проекта в рамках ТОСЭР позволит масштабировать проект с привлечением сторонних инвесторов", - отметила Барсегян.

"Урал-рециклинг" - российская компания, разрабатывающая перспективные проекты в сфере промышленного рециклинга отходов металлургии.

Бакал - город с населением порядка 19 тыс. человек, расположенный в Саткинском районе Челябинской области. Градообразующим предприятием является Бакальское рудоуправление.