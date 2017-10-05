Одна из пострадавших при ДТП с участием поезда и грузовика в ХМАО скончалась в больнице

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Одна из пострадавших при столкновении поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, которое произошло 9 сентября, скончалась в больнице. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Нижневартовска.

9 сентября на 901-м км перегона "Мегион - Нижневартовск" на железнодорожном переезде самосвал столкнулся с движущимся поездом № 346 "Адлер - Нижневартовск", в результате были повреждены несколько вагонов. Различные травмы в результате ЧП получили 20 человек. Один из пострадавших скончался в больнице Нижневартовска, остальные пациенты, проходившие стационарное лечение после аварии, уже выписаны из больниц Нижневартовска.

"Вечером 4 октября в больнице умерла одна из пострадавших в результате аварии на переезде Мыхпаевский. Медицинские сотрудники делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно. Но, по словам врачей, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Погибшая была уроженкой Челябинской области, ее родственники живут и работают в Нижневартовске.

По факту ДТП изначально было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Однако в связи со смертью пострадавшего в больнице дело переквалифицировали на более тяжкую статью УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении пострадавшим из резервного фонда правительства региона материальной компенсации в сумме 3,3 млн рублей. Единовременную выплату в 300 тыс. рублей направят получившим тяжелые травмы, по 200 тыс. рублей - пострадавшим с травмами средней степени, по 100 тыс. рублей - с легкими травмами.