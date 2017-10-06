Делегация Челябинской области заключит ряд соглашений на деловом форуме в Китае

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Официальная делегация Челябинской области планирует заключить несколько соглашений на III Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, который пройдет с 9 по 11 октября в китайском городе Гуанчжоу. Об этом ТАСС в пятницу сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

"Официальная делегация Челябинской области отправляется в Китай сегодня. Ее возглавил губернатор Борис Дубровский, в число участников делегации входят шесть министров правительства региона и представители бизнеса. Во время форума планируется подписать ряд соглашений с китайскими партнерами, но какие именно, пока не анонсируем", - пояснил собеседник агентства.

По данным пресс-службы губернатора, в рамках визита состоится встреча делегации Челябинской области с правительством провинции Хэйлунцзян в городе Харбин. Кроме того, Дубровский, члены правительства региона и бизнесмены планируют посетить предприятия городов Гуанчжоу и Шеньчжэнь. Федечкин добавил, что власти области намерены осудить с китайскими коллегами развитие экспорта предприятий региона, организацию въездного туризма для китайских туроператоров, прямые инвестиции в создание в регионе китайских и совместных предприятий АПК и других отраслей.

Ранее сообщалось, что объем товарооборота Челябинской области и КНР по итогам 2016 года превысил 300 млн долларов (в 2015 году - 348 млн долларов или 67,1% к аналогичному периоду 2014 года). На ближайшие годы руководством региона поставлена задача этот показатель утроить.

Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса приурочен к XIV Китайской международной выставке малых и средних предприятий (10 - 13 октября, Гуанчжоу). Организатор мероприятия - Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития при содействии Минэкономразвития России, оператор с российской стороны - Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса, оператор с китайской стороны - Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом.