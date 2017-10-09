Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в селе Черемисское Режевского района Свердловской области. Региональное Следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Утром 9 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном жилом доме села Черемисское Режевского района тел пяти человек. По данному факту следственным отделом по городу Реж СУ СК России по Свердловской области проводится проверка", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что погибшими являются пятеро мужчин 1949 -1976 годов рождения. "В доме проживал один мужчина, 1976 года рождения, четверо остальных погибших находились у него в гостях. Все они являлись жителями села Черемисское", - сказали в пресс-службе.
По словам руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, ЧП не связано с криминалом. "Личности погибших сотрудники полиции установили оперативно. Скорее всего, они заснули, оставив непотушенную сигарету, а погибли, надышавшись угарным газом. Точную причину смерти назовет судебно-медицинская экспертиза", - отметил полковник Горелых.