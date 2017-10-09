Полиция в Югре ищет сбежавших воспитанников спецшколы для правонарушителей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре разыскивает двоих воспитанников специальной учебно-воспитательной школы №2 Сургута, которые в понедельник утром совершили побег из медицинского учреждения, в котором находились. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

"По предварительной информации, двое подростков, воспитанники спецшколы 15 и 16 лет, сбежали из медицинского учреждения через окно. Сейчас ведутся их поиски", - сказали в пресс-службе.

Воспитанники данной спецшколы уже неоднократно совершали побеги. Так, в октябре 2014 года после конфликта с преподавателями сбежали восемь подростков. Еще двое совершили побег в апреле 2017 года.

Спецшкола Сургута предназначена для перевоспитания подростков, совершивших мелкие правонарушения.