Авиадебошир с рейса Екатеринбург - Симферополь стал фигурантом уголовного дела

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении авиадебошира, спровоцировавшего конфликт на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Симферополь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники отдела дознания Крымского линейного управления МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении пассажира рейса Екатеринбург - Симферополь, нарушившего общественный порядок на воздушном судне", - сказала Волк.
По ее словам, информация об инциденте поступила в полицию от командира воздушного судна, сообщившего, что во время полета в салоне самолета произошел конфликт между пассажирами. К приземлившемуся лайнеру была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.
"Виновник конфликта задержан и доставлен в линейный отдел полиции в аэропорту Симферополя, а затем направлен на медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы показали, что 38-летний житель Свердловской области находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказала представитель МВД.
По ее словам, в отношении подозреваемого принята мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке по вызову.