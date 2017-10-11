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Курганский режиссер предложил обучать школьников искусству кино

Новости Урала
11 октября, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Роман Мухортов считает, что этим должны заниматься профессионалы, "а не педагог физики на полставки"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер, педагог и заведующий отделом кинообслуживания Курганского областного центра народного творчества и кино Роман Мухортов считает необходимым ввести уроки искусства кино в обязательную программу обучения школьников. Такое мнение он выразил ТАСС в среду.

"Надо вводить кинопросвещение в обязательное обучение в школах, сделать его частью образовательного процесса, однако необходимо, чтобы этим занимались профессионалы, а не педагог физики на полставки. У детей и подростков необходимо формировать эстетическое восприятие киноискусства, их нужно учить "читать и понимать" фильм, и этим должны заниматься профессиональные кинопедагоги. Таких педагогов нужно специально обучать не только киноведению, но и практическим навыкам по созданию фильма", - сказал он.

Мухортов организовал для любителей киносъемки конкурс фильмов "Вселенная в кадре", в этом году он посвящен юбилею запуска в космос первого искусственного спутника. "На конкурс заявились пять студий-участников, которые представили девять фильмов разных направлений: мультипликация, художественные фильмы, научно-популярные, документальные, есть даже ролики социальной рекламы. В основном фильмы присылали педагоги, которые работают с детьми, и это хорошо - это те люди, на которых можно опереться в плане киновоспитания", - пояснил собеседник агентства.

Первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров напомнил ТАСС, что сейчас нет такого понятия как "региональный компонент" в образовательных программах. "Мы бы могли рекомендовать образовательным организациям обратить внимание на изучение данного предмета, учитывая, что у нас нет ни одного вуза, который обучал бы режиссуре, искусству кино, и детям далеко ехать поступать. Однако необходимо, чтобы образовательная программа была защищена в научно-методическом совете. Я бы рассматривал этот курс в качестве общеразвивающего, дополнительного образования, рассматривать его в качестве общеобразовательной дисциплины несколько преждевременно", - отметил он.

По словам Кочерова, идея режиссера заслуживает внимания, однако выбор остается за образовательной организацией. "Любая образовательная организация может ввести элективные курсы в рамках внеурочной деятельности по заказу родителей или учеников. Если выявятся такие желающие, школа вправе такой предмет ввести. Но мы возвращаемся и к другой части этого процесса - педагоги, которые должны быть обучены, любой преподаватель должен иметь соответствующую подготовку", - уточнил собеседник агентства.

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