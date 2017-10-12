Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре смены пройдут в 2018 г. в уральском центре для одаренных детей по модели "Сириуса"

Новости Урала
12 октября, 11:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, октября. /ТАСС

На первую смену, которая, предварительно, состоится на весенних каникулах, пригласят детей-математиков и программистов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Две академические и две проектные смены пройдут в 2018 году в образовательном центре "Золотое сечение", созданном в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса". Об этом в четверг сообщила директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елена Короткова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На будущий год планируются четыре смены. Первая смена, предварительно, состоится на весенних каникулах, она будет у нас академическая, мы будем приглашать детей-математиков и программистов, потому что в составе 80 детей, которые планируются на "Науку", будет команда из 30 человек, мы будем готовить их к чемпионату России по программированию. <...> Что касается остальных направлений, то у нас уже в весенней смене будут музыканты", - сказала она.

Короткова добавила, что вторая смена в июне станет проектной. "Там как раз будут известны победители конкурсов, так как закончатся "Семихатовские чтения", "Курчатовские чтения", и мы отберем хорошие проектные команды. <...> Августовская смена будет по биомедицине, все остальные направления сохранятся. И ноябрьская смена планируется как региональная смена, есть предложение проводить ее в Нижнем Тагиле", - уточнила она.

По словам и.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, уже сформированы предложения по строительству объектов инфраструктуры центра.

"То есть это строительство двух кампусов, двух ледовых кортов для фигурного катания и хоккей, бассейна, залов для гимнастики, дворца, в который будет включено все культурное и творческое направление, ... и школы для направления "Наука" с лабораториями и классами для обучения", - рассказала она.

О центре

Соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса" было подписано в декабре 2016 года. В начале марта 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети будут заниматься научными исследованиями, выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

На международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге была подписана дорожная карта по организации работы центра, в том числе по части поиска талантливых школьников. Также в планах - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом".

Пилотная смена в центре прошла с 1 по 21 августа. Участие в ней приняли почти 200 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые прошли подготовку по четырем направлениям: "Наука", "Спорт", "Искусство" и "Народные промыслы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
2
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
3
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
4
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
5
Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY
Темы дня
Новости партнеров
Реклама