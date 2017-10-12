Четыре смены пройдут в 2018 г. в уральском центре для одаренных детей по модели "Сириуса"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Две академические и две проектные смены пройдут в 2018 году в образовательном центре "Золотое сечение", созданном в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса". Об этом в четверг сообщила директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елена Короткова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На будущий год планируются четыре смены. Первая смена, предварительно, состоится на весенних каникулах, она будет у нас академическая, мы будем приглашать детей-математиков и программистов, потому что в составе 80 детей, которые планируются на "Науку", будет команда из 30 человек, мы будем готовить их к чемпионату России по программированию. <...> Что касается остальных направлений, то у нас уже в весенней смене будут музыканты", - сказала она.

Короткова добавила, что вторая смена в июне станет проектной. "Там как раз будут известны победители конкурсов, так как закончатся "Семихатовские чтения", "Курчатовские чтения", и мы отберем хорошие проектные команды. <...> Августовская смена будет по биомедицине, все остальные направления сохранятся. И ноябрьская смена планируется как региональная смена, есть предложение проводить ее в Нижнем Тагиле", - уточнила она.

По словам и.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, уже сформированы предложения по строительству объектов инфраструктуры центра.

"То есть это строительство двух кампусов, двух ледовых кортов для фигурного катания и хоккей, бассейна, залов для гимнастики, дворца, в который будет включено все культурное и творческое направление, ... и школы для направления "Наука" с лабораториями и классами для обучения", - рассказала она.

О центре

Соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса" было подписано в декабре 2016 года. В начале марта 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети будут заниматься научными исследованиями, выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

На международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге была подписана дорожная карта по организации работы центра, в том числе по части поиска талантливых школьников. Также в планах - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом".

Пилотная смена в центре прошла с 1 по 21 августа. Участие в ней приняли почти 200 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые прошли подготовку по четырем направлениям: "Наука", "Спорт", "Искусство" и "Народные промыслы".