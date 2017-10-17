ЧТПЗ стала инвестором высокоскоростной ж/д магистрали Челябинск - Екатеринбург - власти

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Группа ЧТПЗ вступила в состав участников хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль", которое реализует проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск - Екатеринбург., сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области во вторник.

"К региональному приоритетному проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск - Екатеринбург, реализуемому по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подключился новый инвестор - Челябинский трубопрокатный завод. Группа ЧТПЗ вступила в состав участников "Уральской скоростной магистрали". Взнос компании в складочный капитал составил 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

ТАСС пока не располагает комментарием ЧТПЗ по поводу того, что предполагает делать группа в рамках партнерства, какие компетенции и производственные мощности будут при этом задействованы.

Ранее сообщалось, что для подготовки проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск - Екатеринбург правительством Челябинской области и Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) была создана в форме хозяйственного партнерства специальная проектная компания "Уральская скоростная магистраль". Стороны вложили по 50 млн рублей в капитал хозпартнерства на подготовку проекта. В состав участников компании позже вошло правительство Свердловской области.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. Объединяет Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома МЕТА, предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия), нефтесервисный бизнес представлен компанией "Римера".

Проект высокоскоростной магистрали Челябинск - Екатеринбург предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 250 км/ч, которая соединит столицы двух регионов и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних более чем 5 часов. Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора (концессионера) и привлеченного финансирования. Ожидается, что магистраль начнет работу в конце 2021 года. По предварительным оценкам, объем капитальных затрат составит около 165 млрд рублей.