Свердловский суд отклонил апелляцию экс-полицейского, осужденного за ритуальные убийства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы по делу бывшего полицейского из Дагестана Арсена Байрамбекова, которого в марте приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы за совершение шести убийств, в том числе ритуальных.

"Суд оставил приговор без изменений - и квалификацию дела, и срок наказания", - сообщили ТАСС в четверг в инстанции.

Суд рассматривал апелляционные жалобы самого осужденного, его защитника и потерпевших. Всего подано четыре жалобы на приговор, две из которых поступили от родственников жертв преступлений. В июле суд апелляционной инстанции снял с рассмотрения дело Байрамбекова и вернул его в Верхнепышминский городской суд в связи с тем, что осужденный заявил ходатайство об ознакомлении с вещественными доказательствами.

По данным следствия, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков убил четырех бездомных в Свердловской области. Также он совершил два заказных убийства в 2002 и 2010 гг. Байрамбеков был признан вменяемым и осужден по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".