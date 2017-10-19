Свердловский суд отклонил апелляцию экс-полицейского, осужденного за ритуальные убийства

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы по делу бывшего полицейского из Дагестана Арсена Байрамбекова, которого в марте приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы за совершение шести убийств, в том числе ритуальных.
"Суд оставил приговор без изменений - и квалификацию дела, и срок наказания", - сообщили ТАСС в четверг в инстанции.
Суд рассматривал апелляционные жалобы самого осужденного, его защитника и потерпевших. Всего подано четыре жалобы на приговор, две из которых поступили от родственников жертв преступлений. В июле суд апелляционной инстанции снял с рассмотрения дело Байрамбекова и вернул его в Верхнепышминский городской суд в связи с тем, что осужденный заявил ходатайство об ознакомлении с вещественными доказательствами.
По данным следствия, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков убил четырех бездомных в Свердловской области. Также он совершил два заказных убийства в 2002 и 2010 гг. Байрамбеков был признан вменяемым и осужден по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".