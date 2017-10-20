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Единый центр электронного декларирования товаров будет создан на Урале к 2020 году

Новости Урала
20 октября, 12:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, октября. /ТАСС

Центр поможет ускорить работу с обращениями граждан, а также оптимизировать штатную численность сотрудников таможни

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Уральское таможенное управление запустит к 2020 году единый региональный центр электронного декларирования товаров. Его создание поможет ускорить работу с обращениями граждан, а также оптимизировать штатную численность сотрудников таможни, сообщил в пятницу и. о. начальника ведомства Максим Чмора.

"Уральское таможенное управление планирует создать к 2020 году единый региональный электронный центр декларирования товаров. Это поможет упростить процесс декларирования, потому что сделать это можно будет дистанционно - через интернет. Кроме того, это поможет оптимизировать штатную численность таможенных органов", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что центр будет наделен инструментами системы управления рисками и контроля достоверности заявленных сведении. "Подобный центр уже реализован на Екатеринбургской таможне. В нем выпускается 64% электронных декларации на товары. Хотим внедрить эту практику на всей территории нашего управления", - отметил он.

Управлению подчинены шесть таможен: Екатеринбургская, Тюменская, Челябинская, Ханты-Мансийская, Ямало-Ненецкая и Кольцовская таможня, в структуру которых входят 38 таможенных постов, а также Уральская оперативная таможня.

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