ГИБДД закрыла из-за плохого состояния движение по трассе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Свердловская Госавтоинспекция закрыла движение общественного транспорта по трассе Ревда - Дегтярск - Курганово из-за небезопасного состояния дорожного покрытия, сообщили во вторник в пресс- службе областного управления ГИБДД.

"Сегодня с 15 часов (13:00 мск) по предписанию Госавтоинспекции города Ревды закрыто движение для общественного транспорта по автодороге Ревда - Дегтярск - Курганово, так как улично-дорожная сеть не соответствует установленным требованиям, состояние дороги не обеспечивает безопасность дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено образование снежного наката и шуги (мелкие куски рыхлого льда или комья снега) на проезжей части", - говорится в сообщении.

Только 9 января, по данным регионального управления ГИБДД, на 7-м километре трассы Ревда - Дегтярск - Курганово произошло ДТП, в результате которого три человека получили травмы. "Ограничение будет действовать, пока дорожные службы не приведут проезжую часть в соответствие требованиям", - отмечается в сообщении Госавтоинспекции.