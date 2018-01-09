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ГИБДД закрыла из-за плохого состояния движение по трассе в Свердловской области

Новости Урала
9 января, 14:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, января. /ТАСС

Сотрудники ведомства выявили на трассе Ревда - Дегтярск - Курганово образование снежного наката и шуги - мелких кусков рыхлого льда или комьев снега

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© Егор Алеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Свердловская Госавтоинспекция закрыла движение общественного транспорта по трассе Ревда - Дегтярск - Курганово из-за небезопасного состояния дорожного покрытия, сообщили во вторник в пресс- службе областного управления ГИБДД.

"Сегодня с 15 часов (13:00 мск) по предписанию Госавтоинспекции города Ревды закрыто движение для общественного транспорта по автодороге Ревда - Дегтярск - Курганово, так как улично-дорожная сеть не соответствует установленным требованиям, состояние дороги не обеспечивает безопасность дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено образование снежного наката и шуги (мелкие куски рыхлого льда или комья снега) на проезжей части", - говорится в сообщении.

Только 9 января, по данным регионального управления ГИБДД, на 7-м километре трассы Ревда - Дегтярск - Курганово произошло ДТП, в результате которого три человека получили травмы. "Ограничение будет действовать, пока дорожные службы не приведут проезжую часть в соответствие требованиям", - отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

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