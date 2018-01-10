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Трехсотметровая надпись ЭКСПО появилась на поверхности Городского пруда в Екатеринбурге

Новости Урала
10 января, 15:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, января. /ТАСС

На акватории Городского пруда в течение трех часов работали 15 человек, создавая буквы лопатами

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© Ольга Степченко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Трехсотметровая надпись ЭКСПО появилась на снегу поверх льда на Городском пруду в Екатеринбурге. Буквы на снегу общественники вывели в поддержку заявки на право проведения в Екатеринбурге всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, сообщила в среду ТАСС активист общественного движения #ЯзаЭКСПО Ольга Степченко.

"Сделали надпись на акватории Городского пруда 15 человек. Они работали в течение трех часов, создавая буквы лопатами. Размер надписи составляет около 300 метров в длину, ширина каждой буквы - порядка пяти метров. Надпись создана в поддержку заявки Екатеринбурга на проведение "Экспо", - сказала Степченко.

По ее словам, уральская молодежь хочет, чтобы ЭКСПО-2025 проходила в Екатеринбурге.

Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 планируется провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Решение о том, в какой стране она пройдет, примут на генассамблее Международного бюро выставок в Париже в ноябре 2018 года, на право принять ее претендуют также Париж, Баку и Осака. В случае победы заявки Екатеринбурга Россия примет выставку впервые. РФ ранее уже подавала заявку на проведение "Экспо-2020" в Екатеринбурге, но тогда проиграла Объединенным Арабским Эмиратам.

Тема российской конкурсной заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". По оценке экспертов, в период проведения выставки Екатеринбург могут посетить 37 млн человек. Предполагается, что каждый посетитель в среднем проведет в регионе два дня и потратит приблизительно 14 тыс. руб. в сутки на проживание, питание, транспортные услуги и досуг.

Согласно данным из заявочной книги Екатеринбурга на проведение выставки, "ЭКСПО-парк", где разместят выставочные павильоны, займет площадь 184 га. Еще на 114 га построят жилые блоки для посетителей "Экспо-2025". Архитектурной доминантой парка станет крытый павильон, который после завершения выставки планируют использовать как круглогодичный мультифункциональный центр для проведения спортивных и общественных мероприятий.

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