Занятия в школе в Челябинской области из-за драки учеников не прерывались

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Процесс обучения в школе в деревне Смольное в Челябинской области из-за драки между учениками не прерывался, сообщила ТАСС директор учреждения Людмила Гилязова.

Ранее в областной прокуратуре агентству рассказали, что в школе в деревне Смольное на перемене один школьник ударил ножом другого. Пострадавший госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает. По данным ведомства, оба ученика с задержкой психологического развития, одному из них 16 лет

"Все нормально, занятия в школе продолжаются", - сказала Гилязова. По ее словам, "раньше между этими подростками конфликт не замечался".

Губернатор Челябинской области поручил разобраться с инцидентом в школе. "Борис Дубровский поручил тщательно изучить ситуацию, разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего и принять меры по недопущению подобных ситуаций впредь. Завтра в 10 часов местные власти собирают специальную комиссию по этому поводу", - уточнили в пресс- службе аппарата главы региона. Там добавили, что поручение дано социальному блоку правительства региона, местным властям и уполномоченному по правам человека в Челябинской области Ирине Буториной.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности нахождения детей в образовательном учреждении. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской проводит собственную проверку инцидента.