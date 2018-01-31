Житель Свердловской области осужден на 15 лет за поджог, приведший к гибели пенсионера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд в среду вынес приговор Сергею Зубову, который в декабре 2016 года поджог деревянный барак в городе Березовском, из-за чего один человек погиб, трое получили травмы. Об этом в среду ТАСС сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

"Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Сергея Зубова. Он признан виновным в поджоге дома, в котором погиб человек. Суд назначил Сергею Зубову 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Канатова.

По словам руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, в декабре 2016 года в дежурную часть полиции города от представителей пожарной охраны поступило сообщение, что в поселке Монетном на пепелище при разборе завалов обнаружен погибший мужчина. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД и представители СК. Сыщики уголовного розыска установили личность жертвы ЧП - это был один из жильцов уничтоженного огнем дома, мужчина 1949 года рождения.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого 1985 года рождения, который ранее имел судимость за причастность к разбойному нападению. На допросе он пояснил, что один из жильцов сгоревшего дома избил его, и он решил отомстить, устроив поджог.