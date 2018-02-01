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"Уральские авиалинии" планируют закупить пять самолетов А321 и два А320

Новости Урала
1 февраля, 16:22 дата обновления: 1 февраля, 16:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС

Авиакомпании нужны самолеты со сроком эксплуатации 3-5 лет или с конвейера, отметил гендиректор Сергей Скуратов

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Самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии"

Самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии"

© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" планируют закупить пять самолетов А321 и два А320 в 2018 году, сообщил в четверг журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Мы бы хотели закупить пять самолетов Airbus А321 и два А320. Но найти хорошие самолеты крайне сложно, 20-летнего барахла сколько хочешь, но мы это не берем. Нам нужны самолеты со сроком эксплуатации 3-5 лет или с конвейера. Экономика в США и Европе идет вверх, и самолеты востребованы, поэтому мы с трудом пока нашли четыре нужные нам борта из семи, ищем еще три", - сказал Скуратов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, с покупкой пяти самолетов авиапарк "Уральских авиалиний" будет увеличен до 50 бортов.

Скуратов отметил, что "Уральские авиалинии" не отказываются от планов по покупке трех широкофюзеляжных самолетов.

"Чтобы широкофюзеляжный самолет был экономически выгодным (для авиакомпании), он должен в год летать 6 тыс. часов. Соответственно, чтобы покупать этот самолет, мы должны понимать, что есть рынок. Брать нужно три самолета, всегда борты покупаются нечетными числами. Следовательно, должны быть 18 тыс. часов в год, пока такого рынка у нас нет, пока мы наблюдаем рынок только для двух широкофюзеляжных самолетов", - пояснил Скуратов.

Авиаперевозчик планирует увеличить объем выручки на 15%

Авиакомпания  планирует увеличить объем выручки на 15% в 2018 году, сообщил также Скуратов, отметив, что на увеличении объема выручки скажется, в том числе, покупка новых самолетов.

"Планируем где-то увеличить (объем выручки) на 15% (примерно до 75 млрд рублей)", - сказал он.

Объем выручки "Уральских авиалиний" в 2017 году превысил 66 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" входят в Топ-4 крупнейших российских авиакомпаний за январь - ноябрь 2017 года. За 2017 год компанией было перевезено более 8 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в 2016 году. География полетов составляет более 250 направлений. Базовые аэропорты для авиакомпании - Домодедово в Москве и Кольцово в Екатеринбурге.

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