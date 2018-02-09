Признаки кишечной инфекции выявлены у девяти учеников школы Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проверяет школу №140, девять учеников которой обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Школа закрыта до 15 февраля, сообщили в пятницу в пресс-службе областного надзорного ведомства.

"Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку по факту обращения за медицинской помощью учащихся средней общеобразовательной школы № 140 с признаками кишечной инфекции. По предварительной информации, за последние несколько дней за медицинской помощью обратились девять учащихся младших классов школы с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием", - говорится в сообщении.

Администрация школы приостановила образовательную деятельность с 9 по 15 февраля для установления причин ухудшения состояния здоровья детей, а также для проведения дезинфекции помещений школы, в том числе столовой. Обучение детей, по данным прокуратуры, организованно дистанционно.

"Специалистами Роспотребнадзора в образовательной организации отобраны пробы продуктов питания, смывы с оборудования пищеблока, проведены исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.