В Кургане восстановлено водоснабжение, прерванное в домах почти 9 тыс. жителей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение в домах почти 9 тыс. жителей Кургана, которое было прервано 15 февраля из-за коммунальной аварии, полностью восстановлено. Об этом в субботу ТАСС сообщила пресс-секретарь региональной компании "Водный союз" Надежда Куликова.

"Водоснабжение в Заозерном микрорайоне и в центре города было восстановлено вечером в пятницу. Сегодня подача воды возобновилась в Восточном микрорайоне", - сказала Куликова.

Ранее сообщалось, что 15 февраля из-за аварий водоснабжение было прервано в Заозерном и Восточном микрорайонах, а также в центре города Кургана.