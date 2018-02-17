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В Кургане восстановлено водоснабжение, прерванное в домах почти 9 тыс. жителей

Новости Урала
17 февраля, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Как сообщили в региональной компании "Водный союз", вечером в пятницу подача воды была восстановлена в Заозерном микрорайоне и в центре города, в субботу - в Восточном микрорайоне

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение в домах почти 9 тыс. жителей Кургана, которое было прервано 15 февраля из-за коммунальной аварии, полностью восстановлено. Об этом в субботу ТАСС сообщила пресс-секретарь региональной компании "Водный союз" Надежда Куликова.

"Водоснабжение в Заозерном микрорайоне и в центре города было восстановлено вечером в пятницу. Сегодня подача воды возобновилась в Восточном микрорайоне", - сказала Куликова.

Ранее сообщалось, что 15 февраля из-за аварий водоснабжение было прервано в Заозерном и Восточном микрорайонах, а также в центре города Кургана.

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