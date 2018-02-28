Уральские спелеологи исследуют в Италии дно одной из самых глубоких пещер в мире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Уральские спелеологи отправятся в экспедицию к одной из самых глубоких в мире пещер Сплуга делла Прета в Италии для исследования дна объекта. Сейчас глубина пещеры составляет около 930 метров, однако специалисты предполагают, что она может быть еще на 400-500 метров глубже. Поездка будет организована уже весной этого года, сообщил в среду ТАСС координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала, научный руководитель клуба спелеологов Екатеринбурга Евгений Цурихин.

"В апреле мы едем в Италию, чтобы работать в пещере Сплуга делла Претта на глубине около километра. Она давно известна, расположена в провинции Верона и ранее считалась самой глубокой пещерой в мире, пройти дальше вглубь не удавалось, но мы считаем, что перспектива там есть, поэтому будем работать на самом дне пещеры, поскольку она может быть еще на 400-500 метров глубже", - сказал собеседник агентства.

По словам Цурихина, уральские спелеологи принимали участие в экологической акции по выносу мусора из этой пещеры, накопившегося от первых исследовательских экспедиций, которая проходила в 1988-1992 годах. "Пещера уникальна своим 120-метровым входным колодцем. Но на дне пещеры завал, раньше было сложно копать. Итальянские спелеологи надеются, что мы с учетом своего имеющегося опыта найдем способ, как пройти глубже", - отметил он.

Екатеринбургский клуб спелеологов основан в 1960-х годов для проведения поисковых экспедиций на территории России и за рубежом. Ежегодно сотрудники клуба находят и обследуют около 40-60 новых пещер.

Во время последней экспедиции в январе 2018 года было найдено семь пещер в районе реки Северная Тошемка в Свердловской области. В марте запланировано подводное исследование пещеры "Таежная" для проведения подводных исследований у поселка Вижай в Свердловской области. Найденный в ней подводный грот является одним из наиболее крупных в России, его площадь составляет более 5 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что в 2018 году также будет разработан туристический маршрут с посещением гротов и пещер, расположенных в Свердловской области. В частности, в него планируется включить "Японский грот", где палеонтологи из Японии и Екатеринбурга обнаружили кости древних медведей.