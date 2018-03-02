Филин Дорофея и агама Фиона претендуют на звание "Зоомисс-2018" зоопарка Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Ягуарунди Адель, кошачий лемур Мари, филин Дорофея и водяная агама Фиона претендуют на звание "Зоомисс-2018" зоопарка Екатеринбурга. Онлайн-конкурс приурочен к Международному женскому дню, сообщили в пятницу в пресс-службе зоопарка.

"Екатеринбургский зоопарк объявляет традиционные выборы "Зоомисс - 2018", приуроченные к Международному женскому дню. Сотрудники зоопарка отобрали претенденток на это звание среди прекраснейших своих обитательниц. Коллекция зоопарка очень обширна и каждый год мы выдвигаем новых кандидаток. Это сделано, чтобы привлечь внимание к тем питомцам зоопарка, с которыми жители города не так хорошо знакомы", - говорится в сообщении.

На звание "Зоомисс" в этом году претендуют четыре кандидатки. Самой своенравной из них, ягуарунди Адель, три года, она переехала в зоопарк Екатеринбурга из Новосибирска. Самой молодой участницей стала самка филина Дорофея, она, по информации зоопарка, "обладает мощным голосом и сложным репертуаром". Старшей из всех появившихся в прошлом году в зоопарке Екатеринбурга самок стала кошачий лемур Мари, она отличается спокойным характером и предпочитает, как и в природе, занимать доминирующее положение в группе.

Самый яркий окрас среди представленных кандидаток имеет агама Фиона. "Предпочитает день проводить в воде или греться на солнышке. Агамы - обширное семейство ящериц Старого света, насчитывающее более 350 видов", - отмечается в сообщении зоопарка Екатеринбурга.