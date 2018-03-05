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Шахта рудника в Свердловской области, где пропали три человека, была закрыта 10 лет назад

Новости Урала
5 марта, 16:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, марта. /ТАСС

По предварительным данным, люди проникли на территорию шахты для незаконного сбора лома

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Шахта Североуральского бокситового рудника (СУБР) в поселке Калья Свердловской области, где пропали три человека, закрылась 10 лет назад, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель по связям с общественностью СУБРа (входит в "Русал") Роман Лукичев.

Ранее руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщил ТАСС, что в понедельник в 07:30 мск в отдел полиции города Североуральска обратились местные жители с просьбой найти пропавших людей.

"По предварительным данным, три человека с целью незаконного сбора лома несанкционированно, взломав ограждающие конструкции и пробив бетонный пол, проникли на территорию законсервированного вентиляционного ствола выведенной из эксплуатации и, соответственно, неохраняемой шахты. В настоящий момент совместными силами МЧС и СУБРа идет их поиск, предприятие оказывает спасателям все необходимое содействие. Шахта была закрыта 10 лет назад", - сказал Лукичев.

В пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области добавили, что по факту происшествия в администрации Североуральского городского округа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя главы администрации города Владимира Паслера. Участники заседания обсудили проведение поисково-спасательных работ.

"В поисках задействованы 12 горноспасателей и семь сотрудников Североуральского бокситового рудника. Участниками поисковой операции осуществлен спуск в неэксплуатируемую шахту для проведения обследования горных выработок протяженностью 3 км", - сообщили в управлении.

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