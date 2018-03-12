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Аэропорт Кольцово принял на мартовских праздниках на 34% больше пассажиров, чем год назад

Новости Урала
12 марта, 14:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, марта. /ТАСС

Всего с 7 по 11 марта аэропорт обслужил около 62 тыс. человек

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В зале ожидания аэропорта Кольцово

В зале ожидания аэропорта Кольцово

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Кольцово (Екатеринбург) вырос в мартовские праздники на 34% относительно аналогичного периода 2017 года, сообщили в понедельник в пресс-службе аэропорта.

"С 7 по 11 марта аэропорт обслужил около 62 тыс. пассажиров, это на 34% больше, чем год назад. При этом в 2017 году рассматривался период с 8 по 12 марта, так как праздники выпадали на другие дни. На внутренних направлениях лидеры традиционные - Москва и Санкт-Петербург, на направлении Сочи, Ростова и Краснодара пассажиропоток вырос в три раза. Совокупный объем перевозок в южный регион сравнялся с Петербургом", - говорится в сообщении.

На международных авиалиниях, по данным пресс-службы, опережающую динамику показали направления, удобные для краткосрочного отдыха: Турция "выросла" более чем в четыре раза, Объединенные Арабские Эмираты и Чехия - в два раза.

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