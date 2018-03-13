Более 5 тыс. общественных наблюдателей будут работать на выборах в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Более 5 тысяч общественных наблюдателей будут следить за ходом голосования в день выборов президента России на избирательных участках в Свердловской области, сообщил во вторник ТАСС член ОП РФ (Общественной палаты РФ), руководитель рабочей группы Общественной палаты Свердловской области по наблюдению за выборами Владимир Винницкий.

"У нас более 5 тысяч наблюдателей уже набрано. На каждый участок мы планируем поставить по два наблюдателя", - сказал он, уточнив что в регионе 18 марта откроются более 2,5 тыс. избирательных участков.

Винницкий добавил, что наблюдатели прошли соответствующее обучение. "Общественная палата и избирком разработали "золотой стандарт", там перечислены основные ситуации, которые могут возникнуть [на избирательном участке], и второй документ - это кодекс этики", - сказал Винницкий.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, региональная ОП подписала 43 соглашения с общественными организациями, которые представят своих наблюдателей на избирательные участки. "Соглашения предполагают возможность направления членов организации в качестве наблюдателей на президентских выборах от Общественной палаты Свердловской области", - говорится в сообщении департамента.

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, накануне дня голосования городская Общественная палата продолжает проверки помещений для голосования на территории города. При участии представителей горизбиркома члены Общественной палаты Екатеринбурга оценивают готовность участков к приему избирателей в ближайшее воскресенье.

"В центре внимания общественников - доступность мест голосования для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Проблеме инклюзивности участия в выборах придается большое значение. В ходе инспекций отмечается наличие пандусов, расчистка входных групп, удобство размещения комиссий для таких избирателей", - добавили в пресс-службе.