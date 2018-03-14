Жителя Ямала будут судить за убийство белого медведя на острове Вилькицкого

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Житель села Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) попал под уголовное преследование в связи с обвинением в убийстве белого медведя, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

"Прокуратурой Тазовского района в суд направлено уголовное дело по обвинению браконьера, убившего белого медведя на острове Вилькицкого", - говорится в сообщении.

Шкуру убитого медведя нашли весной прошлого года участники экспедиции Русского географического общества в здании заброшенного метеостанции на острове Вилькицкого в Карском море. На месте происшествия полицейские и инспекторы Гыданского природного заповедника обнаружили жителя поселка Гыда с охотничьем ружьем, боеприпасами и порохом, не имевшего разрешительных документов.

"В ходе расследования уголовного дела следствием были получены доказательства виновности ямальца в браконьерстве (ст. 258.1 УК РФ) и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Санкции ст. 258.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, а ст. 222.1 УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.