Эксперты: к "Атласу профессий будущего" не надо относиться как к прогнозу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. К "Атласу профессий будущего" надо относиться не как к прогнозу, а как к перечню намерений - такое мнение высказали участники панельной дискуссии "2050: глобальные мега-тренды. Роль IT-индустрии", которая прошла в рамках Дня открытых дверей IT-отрасли "Пик IT". Форум в среду впервые открылся в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.

"К "Атласу профессий", подготовленном и опубликованном АСИ и "Сколково", надо относиться не как к прогнозу, а как к своего рода атласу намерений. Это способ договориться о том, какое будущее мы хотим воплощать. А также это инструмент, позволяющий планировать будущее сейчас, исходя из самого этого будущего, которое может быть разным, порой неожиданным", - сказал генеральный директор digital-агентства JetStyle, директор по продукту Ridero.ru Алексей Кулаков.

"Думать о "сейчас" надо из будущего", - констатировал заместитель гендиректора АО "НПО автоматики" Евгений Шароварин.

По мнению генерального директора компании "СКБ Контур" Дмитрия Мраморова, самыми востребованными станут специалисты, связанные со сферой IT. "Многие годы складывалось и укоренялось мнение, что IT - это мостик, связывающий различные отрасли промышленности и экономики. Сейчас становится очевидным, что без IT невозможна ни одна отрасль, и влияние на них информационных технологий будет возрастать", - сказал он.

"IT перестает быть некой отдельной отраслью, а становится средой, где через 10-15 лет будут развиваться все остальные отрасли. Нынешнее время - переломное, в преддверии экспоненциальных перемен, связанных с IT. Это нас и волнует, и налагает ответственность", - отметил первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Как меняется труд и образование

По мнению Кортова, технологии устаревают быстрее, чем длится обучение студентов в вузе.

"Главной компетенцией становится умение быстро и эффективно менять свои компетенции. Возможно, утвердится такая спорная тема, как "утилизация знаний". В течение десяти лет традиционные образовательные технологии заместятся технологиями дополненной реальности и обучением искусственным интеллектом, и труд преподавателя в нынешнем виде устареет и претерпит значительные изменения. Тех, кто будет поступать в вуз через несколько лет, ждет переход к доминированию дистанционного обучения", - сказал он.

Эксперт считает, что одной из доминант университетского образования станет переход к проектному обучению, при котором изучают не предмет, а получают знания в ходе реализации конкретных проектов. УрФУ уже делает заметные шаги в этом направлении. "Еще одной реальной историей становится сетевое обучение, при котором один человек будет получать доступ к самым разнообразным образовательным пространствам самых разных университетов, а также к IT-платформам предприятий", - отметил первый проректор.

Об атласе

"Атлас профессий будущего" составили в 2017 году Московская школа управления "Сколково" и АСИ. Согласно документу, до 2030 года в России исчезнут около 60 специальностей, в том числе бухгалтер, охранник, копирайтер, корректор, бильдредактор, библиотекарь, документовед, турагент, нотариус, экскурсовод, журналист, переводчик, билетер, оператор колл-центра, курьер, смотритель зала в музее, машинист товарного состава, швея, носильщик, официант, тренер и другие.

Взамен появятся 186 новых специальностей в 25 сферах, в том числе медицинской, туристической, авиационной, строительной и культурной.

Среди профессий будущего можно назвать такие, как сетевой врач, разработчик киберпротезов и имплантов, тканевый инженер, проектировщик "умного" дома, экоаналитик и проектировщик 3D-печати в строительстве, специалист по преодолению системных экологических катастроф, проектировщик интерфейсов беспилотной авиации, технолог рециклинга летательных аппаратов, игромастер, science-художник, медиаполицейский, личный тьютор по эстетическому развитию, инфостилист, дизайнер эмоций.

Согласно анализу компаний Microsoft и The Future Laboratory, 65% нынешних школьников и студентов займут должности, которых еще не существует. По прогнозу специалистов, к 2025 году наиболее востребованными станут дизайнеры виртуальной среды обитания, адвокаты по робоэтике, биохакеры на фрилансе.

В 2015 году российские специалисты запустили проект "Профилум". Сервис позволяет человеку подобрать специальность будущего, исходя из его внутренней мотивации, талантов и особенностей. Проект предназначен как для детей, которые определяются с вузом, так и для людей, которые хотели бы перепрофилироваться.

