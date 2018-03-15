На подготовку фестиваля болельщиков в Ростове-на-Дону потратят примерно 80 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Организация фестиваля болельщиков в Ростове-на-Дону обойдется примерно в 80 млн рублей. Городская дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года разместила соответствующую закупку.

"Заказчик - государственное автономное учреждение Ростовской области "Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Ростове-на- Дону". Наименование закупки - оказание комплекса услуг для реализации мероприятия "Фестиваль болельщиков ФИФА во время игр чемпионата мира по футболу в г. Ростове-на-Дону". Начальная цена договора - 80,3 млн рублей. Источник финансирования - областной бюджет", - говорится в копиях документов, опубликованных на портале госзакупок.

Исполнитель должен разработать комплексную программу работы главной сцены фестиваля в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Программа должна содержать все развлекательные мероприятия, проводимые на сцене, информацию о трансляции всех матчей чемпионата.

Ранее сообщалось, что фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону пройдет на Театральной площади, где традиционно проводят все главные городские праздники. По данным регионального правительства, площадь вмещает более 25 тыс. человек.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове- на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала.