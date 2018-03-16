Свердловские власти ожидают увеличения в 2018 году числа иностранных охотников на треть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области ожидают в 2018 году увеличения на треть по сравнению с прошлым годом количества иностранных граждан, которые посетят регион ради охоты. Об этом сообщил в пятницу директор областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов на пресс-конференции в Уральском областном информационном центре ТАСС.

"Это направление действует, развивается, в сезоне 2018 года ожидается увеличение [числа] иностранных охотников на территории Свердловской области где-то на треть <...> Самые интересующие их животные - это лось, сибирская косуля, медведь, кабан. Весенняя охота на дичь пока с иностранными гражданами не проводится", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что в 2017 году в Свердловскую область приезжали 17 охотников из Польши и Австрии. "Охота для них интересна, и те трофеи, которые они здесь добывают, занимают очень хорошие призовые места на международных выставках <...> Охотпользователи с нетерпением ждут начала сезона, готовят свою инфраструктуру, автомобили, работников. Они изучают какой-то лексический минимум иностранных слов, чтобы была возможность общаться без переводчиков на территории охотничьих хозяйств, потому что наличие дополнительного человека создает дополнительный шум, и это отрицательно влияет на результаты охоты", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что на сегодняшний день иностранных гостей принимают около 10 охотничьих хозяйств.

Кузнецов также назвал факторы, которые сдерживают развитие охотничьего туризма. "Нельзя не сказать о том, что сказываются санкционные мероприятия в отношении нашего государства - [некоторые] иностранные охотники лишены возможности напрямую ввозить оружие на территорию РФ. Здесь есть определенные сложности для охотников, они летят через третьи страны, в которых не действует такой запрет, допустим, вылетают сначала в Аргентину, а потом направляются в Россию", - пояснил Кузнецов.