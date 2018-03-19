Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе Курган - Тюмень из-за метели

ТЮМЕНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус съехал в кювет на 174-м километре автодороги Курган - Тюмень из-за непогоды. В автобусе находились два пассажира, никто не пострадал, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь регионального УГИБДД Анжела Борисова.

Ранее сообщалось, что на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и метели. Порывы ветра достигают 27 м/с, на дорогах прогнозируют снежные заносы. ГИБДД рекомендует автомобилистам ограничить дальние поездки по федеральным и региональным трассам в регионе до улучшения погодных условий.

"Из-за непогоды сегодня утром зафиксированы пять случаев съезда автомобилей в кюветы. Водитель пассажирского автобуса с двумя пассажирами не справился с управлением из- за сильного ветра, въехал в столб и съехал в кювет на 174-м километре автодороги Курган - Тюмень. Сотрудники МЧС и ДПС временно ограничили движение, чтобы вытащить автобус. Никто не пострадал, пассажиры уехали на попутном транспорте, движение на участке восстановлено", - сказала собеседница агентства. По словам Борисовой, сотрудники ГИБДД патрулируют дорожные трассы в регионе для обеспечения безопасности.

Ухудшение погодных условий отмечается и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где вечером 18 марта была закрыта автодорога Салехард - Надым для всех видов транспорта. Как пояснили в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС, с 11:00 по местному времени (9:00 мск) на автодороге разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.

По данным синоптиков, в понедельник в ЯНАО, в понедельник местами ожидается небольшой снег, днем до минус 20 градусов.