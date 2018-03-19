Электроснабжение Михеевского ГОК в Челябинской области восстановлено

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Электроснабжение Михеевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Челябинской области, частично прерванное из-за нарушения, восстановлено. Об этом в понедельник сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Ранее сообщалось, 19 марта в 03:11 (мск) действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ "Обогатительная - Михеевский ГОК" (АО "Михеевский ГОК"). В результате было прекращено электроснабжение части предприятия.

"В 05:44 (мск) на ПС 220 кВ "Михеевский ГОК" включен выключатель ВЛ 220 кВ "Обогатительная - Михеевский ГОК", подано напряжение... Электроснабжение потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.

На момент нарушения температура воздуха в области составляла 13 градусов ниже нуля.

Михеевский ГОК построен Русской медной компанией (третий производитель меди в России после Уральской горно-металлургической компании и "Норникеля") в 2013 году. Запасы руды на одноименном месторождении оцениваются в 400 млн тонн. Производственные мощности комбината позволяют производить до 18 млн тонн медной руды в год.