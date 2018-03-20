Три пассажира авиарейса из Таиланда в Екатеринбург госпитализированы с кишечной инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Десять пассажиров авиарейса, прилетевшего в Екатеринбург из Утапао (Таиланд), пожаловались проводникам на недомогание, трое из них госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, сообщили во вторник в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"Сегодня ночью в санитарно-карантинный пункт в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург), подведомственный Управлению Роспотребнадзора по Свердловской области, поступила информация, что во время полета на борту самолета, следующего рейсом из Таиланда (страны, эндемичной по многим инфекциям) с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились 10 пассажиров. После приземления самолета пассажиры были осмотрены, специалисты управления провели анкетирование пассажиров, тепловизионный контроль. Выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания и направлены на госпитализацию, в больнице остались три человека, двое от госпитализации отказались", - сообщили в управлении.

По данным ведомства, госпитализированным поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". После инцидента была проведена дезинфекция воздушного судна, для проведения лабораторного исследования отобраны пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.

В пресс-службе аэропорта ТАСС также подтвердили информацию, что несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. "Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий", - сказал собеседник агентства.