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Житель Кургана оштрафован за оскорбление чувств верующих в соцсетях

Новости Урала
20 марта, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

По данным следствия, молодой человек разместил на своей странице в соцсетях фотографию с православной иконой, дополнив изображение оскорбительным комментарием

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Житель Кургана разместил на своей странице в соцсетях фотографию с православной иконой, дополнив изображение оскорбительным комментарием. По решению суда он оштрафован на 30 тыс. рублей, сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.

По версии следствия, молодой человек обнаружил православную икону в съемном коттедже, где отмечал свой день рождения. Он сфотографировал свое отражение в зеркале с перевернутой иконой и разместил фотографию в социальной сети, оставив оскорбительный, по версии следствия, комментарий, выражающий явное неуважение к обществу и оскорбляющий религиозные чувства верующих. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

"С учетом того, что имелись все предусмотренные законом основания, материалы уголовного дела были направлены в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого, по результатам рассмотрения которого молодому человеку назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении СК.

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