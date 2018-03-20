В Екатеринбурге обнаружили квартиру, где зарегистрировано почти 7 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры обнаружили в Екатеринбурге квартиру, где зарегистрировано почти 7 тыс. человек. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

"Сегодня в ходе заседания городской думы прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова указала на недостатки при организации работы со стороны органов полиции по выявлению незаконной миграции. Она указала на факт того, что в одной из квартир в Екатеринбурге было зарегистрировано 6848 граждан", - сказала пресс-секретарь.

Руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что сотрудники полиции возбудили и расследуют уголовное дело. "Расследование дела находится на контроле у руководства УМВД по Екатеринбургу, все обстоятельства уточняются", - сказал собеседник агентства.

Канатова добавила, что после возбуждения уголовного дела в квартире продолжали регистрировать людей. "Именно на это было указано, как на необходимость активизации работы со стороны органов полиции по выявлению и пресечению фактов незаконной миграции, по сути фиктивной прописки граждан в так называемых "резиновых" квартирах, мы взяли на контроль работу полиции вот в этой сфере", - пояснила она.

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с "резиновыми" квартирами. Документ был направлен против фиктивной регистрации, под которой понимается регистрация граждан на основании предоставления заведомо ложных сведений или документов, а также без намерения нанимателя жилого помещения предоставить его для проживания. За это правонарушение для граждан РФ и иностранцев предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а также принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичные санкции предусматриваются и за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания.