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Суд в апреле рассмотрит иски челябинок о компенсации за подмену в роддоме 30 лет назад

Новости Урала
21 марта, 17:00 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Две женщины, которые выросли в чужих семьях из-за подмены в областной акушерской гинекологической больнице в 1987 году, хотят взыскать 10 млн рублей

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Центральный районный суд назначил на 17 апреля судебное заседание по искам о компенсации морального вреда в сумме 10 млн рублей Екатерине Тугановой и Люции Рамазановой, которые выросли в чужих семьях из-за подмены в областной акушерской гинекологической больнице в 1987 году, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

"20 марта в Центральном районном суде Челябинска прошли предварительные судебные заседания по искам [о компенсации морального вреда] Рамазановой и Тугановой. <...> По итогам вынесено определение об объединении гражданских дел в одно производство. Судебное заседание назначено на 17 апреля 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Как следует из материалов, размещенных на сайте суда, Туганова и Рамазанова хотят взыскать компенсацию с областного перинатального центра, Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерства финансов РФ. Адвокат Андрей Маркин сообщил ТАСС, что и в первом, и во втором случае исковые требования составляют 10 млн рублей.

Ранее в суде Зоя Туганова и ее законный представитель утверждали, что в 1987 году в областной акушерской гинекологической больнице в Челябинске Туганова родила дочь (Люцию), а врачи перепутали ее с другой девочкой (Екатериной). Она пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи настаивали на том, что ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная ею неродная дочь Екатерина провела исследование, во время которого была найдена родная дочь истицы - родство подтверждено ДНК-исследованием.

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