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Куйвашев внес в Заксобрание законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Новости Урала
22 марта, 17:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, марта. /ТАСС

По мнению губернатора Свердловской области, система выбора глав городов депутатами на конкурсной основе доказала свою эффективность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в четверг на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона законопроект об изменении схемы выборов мэра Екатеринбурга. Об он сообщил ТАСС.

Согласно действующей редакции регионального закона о выборах местного самоуправления, глава Екатеринбурга избирается прямым голосованием. Комментируя суть поправок, Куйвашев отметил, что что система выбора глав городов на конкурсной основе доказала свою эффективность.

"Схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. Екатеринбург уже выбирал через конкурс сити-менеджера и выбор был достойный. Фактически это второй этап изменения схемы выборов, который уже юридически закрепит за Администрацией города те полномочия, которые она де-факто выполняет. Я уверен, что после принятия изменений ни у кого не останется вопросов, кто за что отвечает в городе, а накануне "Экспо-2025", это просто необходимо", - сказал Куйвашев.

Как сообщили ТАСС в областной думе, изменения предполагается внести в пятую статью регионального закона "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области".

Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров пояснил, именно эту в статью необходимо внести поправки, чтобы изменить схему выборов мэра Екатеринбурга.

Согласно действующей редакции закона, глава муниципального образования "город Екатеринбург", являющегося административным центром Свердловской области, избирается на муниципальных выборах, входит в состав представительного органа муниципального образования "город Екатеринбург" и исполняет полномочия его председателя.

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