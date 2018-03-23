В Екатеринбурге представили фотографии "подсвеченных" обитателей северных морей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Снимки обитателей северных морей, сделанные с близкого расстояния с локальной подсветкой, в пятницу представили в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. Посетители выставки "Подсвеченная жизнь", организованной научно-популярным порталом ТАСС "Чердак", смогут увидеть 40 фотографий, сообщил ТАСС руководитель редакции портала Егор Быковский.

"Мы были счастливы ее [выставку] сюда привести, потому что научно-популярные выставки должны состоять не из портретов знаменитых ученых и их приборов, а из того, что кажется очень классным, занимательным и крутым, из того, что побудит зрителя заниматься тем, чем занимался фотограф", - сказал он.

Экспозиция, которую можно будет увидеть до конца апреля, рассказывает о мире холодных морей, омывающих северные побережья России. На 40 снимках запечатлены "портреты" морских беспозвоночных, снятых с локальной подсветкой и на очень близком расстоянии. По данным организаторов выставки, благодаря такой технике и приемам фотосъемки зрители получат ощущение "погружения" в подводный мир. Автор снимков - руководитель водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ и профессиональный подводный фотограф Александр Семенов.

По словам Быковского, после открытия выставки в университете стартовал открытый семинар для студентов, журналистов и авторов, которые интересуются научной тематикой. "Мы их проводим, чтобы наладить контакт между пресс-службами и журналистами, потому что в современном мире рассказывать о науке могут и университеты. В этом году мы хотим поехать в Дальневосточный федеральный университет и в Казанский федеральный университет", - добавил он.

В рамках семинара в УрФУ состоятся мастер-классы, на которых сотрудники научно-популярного портала расскажут о наиболее заметных проектах "Чердака", а также о том, как просто и увлекательно писать о сложном в науке и какие мультимедийные технологии могут помочь в этой работе.

О проекте

Научно-популярный портал "Чердак" был создан три года назад совместно с Минобрнауки России. Проект ориентирован на молодежную аудиторию, доступным языком рассказывает о самых заметных достижениях отечественной и мировой науки, малоизвестных фактах и исследованиях.

За время своего существования "Чердак" успел заявить о себе и в профессиональной, и в медийной среде, став одним из самых популярных научных порталов в нашей стране. С момента запуска его читателями стало более 5,2 млн пользователей Интернета.