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"Газпром нефть" планирует использовать произведенные в Тюменской области IT-технологии

Новости Урала
23 марта, 15:39 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 23, марта. /ТАСС

Компания также рассматривает вопрос размещения в регионе нового производства

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ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует использовать в промышленных масштабах три IT-технологии, произведенные в Тюменской области. За два года компания почти двое увеличила закупки товаров и услуг у производителей региона, сообщил журналистам на совещании по вопросам взаимодействия ПАО "Газпром нефть" и Тюменской области член правления компании Александр Дыбаль.

"За последние два года мы увеличили практически в два раза закупки товаров и услуг у производителей Тюменской области, перейдя на 13 миллиардов рублей в год. За последнее время мы выбрали три IT-технологии уже к промышленному применению в "Газпром нефти", которые были произведены на территории Тюменской области", - сказал Дыбаль.

Дыбаль также отметил, что на сегодняшний день компания рассматривает вопрос размещения в Тюменской области нового производства. Подробности проекта пока не разглашаются. На данном этапе "Газпром нефть" продолжает реализацию в регионе программы по импортозамещению моторных масел, расширяет применение в области полимерных битумов.

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