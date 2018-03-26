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Рейсы из Екатеринбурга в Таджикистан задерживаются из-за проблем с разрешениями на полеты

Новости Урала
26 марта, 8:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, марта. /ТАСС

Отмечается, что пассажирам предоставлены все услуги согласно федеральным авиационным правилам

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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Два рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Таджикистан (рейсы в Душанбе и Худжанд) задерживаются более чем на 13 часов из-за несогласования разрешений на полеты авиационными властями Таджикистана. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"Время вылета рейсов Екатеринбург - Худжанд - Екатеринбург и Екатеринбург - Душанбе - Екатеринбург перенесено по причине несогласования разрешений на полеты авиационными властями Таджикистана. Данный вопрос находится в процессе решения. Сейчас пассажирам, следующим указанными маршрутами, предоставлены все услуги согласно федеральным авиационным правилам", - уточнили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург), вылеты рейсов из Екатеринбурга в Худжанд и Душанбе перенесены с 25 на 26 марта. Изначально самолеты должны были вылететь в 23:20 и 23:50 (21:20 и 21:50 мск), но вылет перенесен на 13:00 (11:00 мск).

Также задерживаются рейсы на прилет в Екатеринбург - борт из Худжанда должен был прилететь в понедельник в 06:35 (04:35 мск), а из Душанбе в 07:50 (05:50 мск). Время прибытия запланировано на 19:20 и 20:00 (17:20 и 18:00 мск) соответственно.

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