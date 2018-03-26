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Ученые РФ обнаружили неизвестный ранее белок для создания антимикробного средства

Новости Урала
26 марта, 12:19 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 26, марта. /ТАСС

Отмечается, что бактериоцин подавляет активность других штаммов

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ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН (Оренбург) и Института биоорганической химии РАН получили неизвестный ранее бактериоцин - вырабатываемый бактериями белок, подавляющий активность других штаммов, который можно использовать для создания новых пробиотиков - веществ микробного происхождения, нейтрализующих токсины и патогенные бактерии, а также регулирующих иммунную систему человека. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс- службе вуза со ссылкой на научного сотрудника Института экологической и сельскохозяйственной биологии X-Bio ТюмГУ Алексея Васильченко.

"Совместно с коллегами из Оренбурга и Москвы мы идентифицировали новый бактериоцин, названный энтероцин-7, а также изучили его биохимическую структуру и механизм действия. В исследовании для получения бактериоцина использовался штамм энтерококков, который вместе с другими бактериями составляют основу кишечной микрофлоры человека и животных. Теоретически штамм можно исследовать дальше с целью использования его для создания нового пробиотика или для наработки антимикробного вещества в больших количествах", - отметил Васильченко.

По словам ученых, наиболее чувствительным к воздействию бактериоцина оказались листерии - бактериальный патоген, вызывающий пищевые инфекции.

"В фундаментальном смысле полученные результаты интересны именно из-за того, что нам повезло наткнуться на новую структуру. Каждый новый бактериоцин - это возможность больше понять о микромире, о его порядках и законах. До сих пор нет полной ясности, зачем бактерии продуцируют эти бактериоцины: есть мнение, что не только для уничтожения конкурентов, но и для отпугивания", - добавил Васильченко, отметив, что дальнейшие исследования будут посвящены подробному изучению структуры энтероцина-7 и его взаимодействию с бактериями на клеточном и молекулярном уровнях.

Ранее сообщалось, что в конце 2017 года в ТюмГУ также был создан Институт экологической и сельскохозяйственной биологии, или X-Bio. Здесь расположены исследовательские группы в области химии природных соединений, растениеводства, биологии почв, микробиологии, акарологии, фитопатологии и защиты растений.

Стратегическим партнером ТюмГУ в проекте X-BIO выступил Всероссийский институт защиты растений РАН. Планируется, что в 2018 году в вузе будет создана новая лаборатория для проведения исследований по разработке новых способов защиты растений.

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