Созданный на Урале робот для диагностики ЛЭП начали экспериментально внедрять в Дубае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Разработчики комплекса для диагностики и технического обслуживания линий электропередачи (ЛЭП), который был создан в Уральском федеральном университете (УрФУ), запустили пилотный проект по внедрению робота в Дубае - крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель проекта, директор малого инновационного предприятия УрФУ "Лаборатория будущего" Александр Лемех.

"По результатам завершившейся выставки в Дубае мы запустили проект пилотного внедрения комплекса "Канатоход" в Dubai Electricity and Water Authority - это государственная компания, обеспечивающая электро- и водоснабжение в Дубае. В данный момент определена пилотная воздушная линия электропередачи, мы уже на нее выезжали, собираем информацию для построения цифровой 3D-модели, чтобы провести тут комплексные инженерные испытания "Канатохода", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего более 20 электросетевых компаний различных стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Пакистана, Эфиопии, запросили коммерческие предложения на покупку диагностического комплекса. "Более того, состоялись предметные переговоры с ближневосточной компанией Aamal Group и подписан первый зарубежный контракт о совместном исследовании рынка на $20 тыс.", - уточнил Лемех.

"Канатоход" позволяет дистанционно мониторить и определять места возможных повреждений на ЛЭП, а в будущем сможет их ремонтировать. Он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные. В перспективе один комплекс сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП. Это позволит быстро устранять аварии на электросетях и снизит риск для самих электриков.

Проект не имеет мировых аналогов, в том числе по ожидаемой производительности и эффективности. Проект получил ранее поддержку фонда "Сколково" - грант первой стадии в размере 20 млн рублей, а также 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям на доработку. Разработка комплекса осуществляется при поддержке губернатора и правительства Свердловской области. На данный момент "Канатоход" проходит опытную эксплуатацию в ОАО "МРСК Урала" ПАО "Россети".