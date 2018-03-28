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Полиция возбудила дело против сообщившей о минировании автовокзала в Екатеринбурге

Новости Урала
28 марта, 9:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, марта. /ТАСС

Если вина женщины будет установлена в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы

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© Артем Геодакян/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, которая сообщила о минировании Южного автовокзала. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу.

Сообщение о минировании Южного автовокзала поступило на пульт дежурного 17 марта. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено.

"В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в случае установления вины женщины в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы.

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