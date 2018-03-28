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Ученик бывшего имама Кургана получил два года колонии за оправдание в соцсетях терроризма

Новости Урала
28 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ранее двух других учеников бывшего имама Соборной мечети города суд приговорил к штрафам также за оправдание террористической деятельности

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Один из учеников бывшего имама Соборной мечети Кургана получил два года колонии-поселения за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в социальных сетях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.

В январе 2018 года суд приговорил 20-летнего жителя Кургана, который также являлся учеником бывшего имама Соборной мечети города Али Якупова, к штрафу в размере 200 тыс. рублей за распространение видео- и аудиоматериалов, оправдывающих терроризм. Летом 2017 года за пропаганду в интернете терроризма суд обязал еще одного жителя Кургана, ученика Якупова, выплатить штраф также в размере 200 тыс. рублей

"Вердикт суда по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма" выслушал уже третий ученик бывшего имама Соборной мечети Кургана Ахмед Табуков. Приволжский военный суд приговорил 24-летнего жителя Кургана к двум годам лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Али Якупов ранее также привлекался к уголовной ответственности по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, совершенном с использованием служебного положения", однако был оправдан.

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