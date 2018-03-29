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В Тюменской области отменены детские перевозки автобусами из-за метели

Новости Урала
29 марта, 12:16 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 29, марта. /ТАСС

29 и 30 марта на юге региона прогнозируется также резкое похолодание до минус 18 градусов

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© Донат Сорокин/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Детские перевозки автобусами в Ишиме, Абатском, Сорокинском, Ишимском и Викуловском районах Тюменской области отменены из-за сильной метели. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Анжела Борисова.

Ранее МЧС по Тюменской области предупредило жителей о неблагоприятных погодных условиях в регионе, 29 и 30 марта на юге области прогнозируется резкое похолодание до минус 18 градусов и метель, порывы ветра до 21 м/с.

"Движение на федеральных трассах региона находится под контролем инспекторов ДПС. Сотрудники УГИБДД по Тюменской области совместно с дорожными службами вытащили из кювета грузовик MAZ на 140-км автодороги Тюмень - Омск. Причиной заноса автомобиля стала непогода в регионе", - сказала собеседница агентства.

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