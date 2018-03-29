Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 350 человек эвакуировали из ТЦ в Тюмени из-за сработавшей пожарной сигнализации

Новости Урала
29 марта, 14:05 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 29, марта. /ТАСС

Задымления и возгорания в торговом центре не было

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЮМЕНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Около 350 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Гудвин" в Тюмени из-за сработавшей системы оповещения о пожаре. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Задымления и возгорания нет [в центре], просто сработала пожарная сигнализация. Эвакуация произошла до прибытия пожарных подразделений", - сказала собеседница агентства, отметив, что всего были эвакуированы около 350 человек.

Она добавила, что сотрудники и посетители центра уже вернулись в здание. "Торговый центр был обследован, все сотрудники вернулись на свои места", - уточнили в пресс- службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тюменская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
2
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
3
В день траура прошли первые похороны погибших при пожаре в Кемерове и аресты подозреваемых
4
Мэрия Риги намерена оказать финансовую помощь пострадавшим в Кемерове семьям
5
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама